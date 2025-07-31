Форвард Интер Майами Лионель Месси не сдержал эмоций после возвращения в состав Интер Майами – звездный аргентинец резко высказался в адрес МЛС за решение дисквалифицировать его на один матч.

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Месси пропустил игру против Цинциннати (0:0), поскольку проигнорировал Матч всех звезд МЛС. Как объяснили в лиге – такая неявка влечет за собой автоматическое наказание. В то же время сам Месси категорически не согласен с таким шагом.

"Мне не позволили соревноваться. Это было сложно – жара, отсутствие игрового ритма. Даже если кажется, что отдых пошел бы на пользу – для меня это наоборот хуже. Я нуждаюсь в постоянных матчах, иначе теряю форму. Кубок Лиг – важный турнир. Он изменился, и теперь мы можем получать от него больше удовольствия. Нам важно обыгрывать мексиканские команды, потому что мы соревнуемся и между собой также – на общем уровне МЛС. Эта победа очень важна", – заявил Месси после игры с Атласом.

В дебютном матче Интера в Кубке Лиг аргентинец ассистировал дважды – на Сеговию и Марсело Вейнгандта – и помог одержать победу 2:1. Это уже 21-й результативное действие Месси из последних 27 голов Интера.

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