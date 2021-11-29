Наставники клубов Премьер-лиги сделали свой выбор перед церемонией награждения самой престижной индивидуальной награды в году, которую вручает France Football.

В голосовании, проведенном ТК Футбол, победил форвард Баварии Роберт Левандовски, набрав 12 голосов.

Роналду объяснил отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча-2021", обвинив босса France Football во лжи

За игрока сборной Польши голосовали Мирча Луческу, Игор Йовичевич, Юрий Максимов, Александр Рябоконь, Юрий Гура, Юрий Вирт, Валерий Кривенцов, Ярослав Вишняк, Леонид Кучук, Олег Дулуб, Юрий Мороз и Игорь Леонов. Второе место отдали лидеру Реала Кариму Бензема – его выбрали Роберто Де Дзерби и Сергей Лавриненко.

А вот нападающий ПСЖ Лионель Месси получил только один голос – от Виктора Скрипника. Аргентинец делит третье место с Кевином Де Брюйне, которого своим фаворитом назвал Остап Маркевич.

Напомним, церемония награждения в парижском театре Шатле началась в 21:30 по киевскому времени. Букмекеры называли главными претендентами на "Золотой мяч" Лионеля Месси и Роберта Левандовски.

"Золотой мяч-2021": онлайн-трансляция церемонии