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Месси рассказал, за какие трофеи будет бороться Барселона в этом сезоне

31 января 15:52 276 Читати українською
Месси рассказал, за какие трофеи будет бороться Барселона в этом сезоне
Лионель Месси / Фото: ФК Барселона

По словам лидера Барселоны Лионеля Месси, "блаугранас" хотят победить во всех турнирах.

"Если бы Севилья забила раньше, нам было бы сложнее. Но нам удалось выйти в следующую стадию.

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До забитого мяча у меня было несколько моментов, которые я не использовал. Мои партнеры реализовали другие моменты, и когда наступила моя очередь, все уже было решено. Команда сыграла прекрасно, и мы вышли в следующий раунд.

Коутинью хотел пробить пенальти, мы обсудили это, он пробил и забил. Я рад, потому что с этого началась наша победа.

Люди неправильно меня поняли, что нам якобы не нужен Кубок Испании. Мы боремся за все три трофея, это наша обязанность. В Барселоне мы боремся за все", – цитирует Месси Marca.

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Барселона - Севилья: Среда 30 января 2019

Барселона
Матч окончен
6 : 1
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Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Кубок Испании Кубок Испании 2018/19 Барселона - Севилья
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