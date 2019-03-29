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Месси рассказал о желании вернуться в Ньюэллс Олд Бойз

17:22 126 Читати українською
Месси рассказал о желании вернуться в Ньюэллс Олд Бойз
Лионель Месси / соцсети

Форвард Барселоны Лионель Месси рассказал о своих симпатиях в Аргентине и оценил возможность возвращения на родину.

"В нынешних обстоятельствах будет нелегко вернуться в Аргентину. Я думаю о детях.

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Тиаго растет и принимает решения вместе с нами. Конечно, ему ничего не стоит вернуться в Аргентину, но от этого решение менее сложным не становится. Я бы с радостью поиграл за Ньюэллс.

Не знаю, почему говорят, что я болельщик Ривер Плейт. Правда в том, что я за Ньюэллс с детства, вся моя семья за Ньюэллс. На Сантьяго Бернабеу я приехал просто посмотреть финал Кубка Либертадорес, и это вряд ли произойдет еще раз", – сказал Месси TyC Sports.

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