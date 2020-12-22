Месси рассказал, как пустые трибуны влияют на игру Барселоны
Лидер Барселоны Лионель Месси пожаловался на недостатки футбола во время пандемии.
"Играть без болельщиков просто ужасно, ощущение неприятные. Когда не видишь никого на стадионе, создается впечатление, что это тренировка, очень долго входишь в игру. Поэтому мы видим много равных матчей. Очень сложно победить, против кого бы ты не играл.
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Пандемия сильно изменила футбол, причем в худшую сторону. Мы видим это на матчах. К счастью, после того, как это все закончится, люди смогут вернуться на стадионы, все вернется к нормальному развитию", – цитирует Месси Marca.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Лионель провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами.
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