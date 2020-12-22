"Играть без болельщиков просто ужасно, ощущение неприятные. Когда не видишь никого на стадионе, создается впечатление, что это тренировка, очень долго входишь в игру. Поэтому мы видим много равных матчей. Очень сложно победить, против кого бы ты не играл.

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Пандемия сильно изменила футбол, причем в худшую сторону. Мы видим это на матчах. К счастью, после того, как это все закончится, люди смогут вернуться на стадионы, все вернется к нормальному развитию", – цитирует Месси Marca.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лионель провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами.

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