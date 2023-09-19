"У меня много правил. Перед сном я оставляю стол готовым на следующий день. Во время завтрака каждый всегда сидит на одном и том же месте. Каждый имеет свое место за столом – дети, Антонелла, я.

"Нам плевать на Месси": обидчикам Интера Майами не нравится ажиотаж в МЛС, который спровоцировал аргентинец

Те, кто приходят ко мне домой, должны немедленно снять обувь. Есть и другие правила, но я предпочитаю о них не говорить. Я очень прост, когда дело доходит до еды: печенье, паста по-милански, шоколад, дульче де лече (прим. традиционный латиноамериканский десерт из карамелизированного молока), мороженое... Мне нравится все, что сладкое, это мне подходит. Я стараюсь есть мало, но время от времени мне это нравится

Мате? Горячее и горькое. Раньше я пил сладкое, но потом привык к горькому. Так что сегодня пью горькое мате", – цитирует аргентинца tn.com.

Напомним, что Месси летом перебрался в Интер Майами. За американскую команду Лео сыграл в 11 матчах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Интер Майами без Месси потерпел разгром в МЛС – Кривцов вышел на последние минуты, но не спас от позора