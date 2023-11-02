"Любимый мяч? Всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финалах Лиги чемпионов или чемпионата мира.

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Гол, который я всегда вспоминаю – тот, что был забит в ворота Реала, когда мы победили на Бернабеу 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов (2011)", – рассказал аргентинец в интервью France Football.

Напомним, что в сезоне 2010/11 Барселона и Реал встретились в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче Лионель Месси оформил дубль, а вторая игра закончилась вничью в 1:1. Каталонцы по сумме двух матчей прошли в финал, где одолели Манчестер Юнайтед (3:1).

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