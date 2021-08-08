Эпоха Лионеля Месси в Барселоне завершилась. На последнем общении с журналистами аргентинец был очень откровенным.

34-летняя легенда "блаугранас" сегодня, 8 августа, приехал на свою прощальную пресс-конференцию. Она началась около 12:00, когда Лео подошел к трибуне со слезами на глазах.

Месси покидает Барселону – прощальная пресс-конференция (LIVE)

После откровенной речи Месси не смог сдержать эмоций и по-мужски расплакался. Все присутствующие аплодировали уже бывшей звезде Барселоны, а трогательные кадры мгновенно разлетелись по просторам интернета.

Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел в столице Каталонии. Он дебютировал за первую команду Барселоны в октябре 2004-го. С тех пор форвард вместе с "сине-гранатовыми" выиграл 35 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

Следующим клубом звездного аргентинца, скорее всего, будет ПСЖ. О завершении переговоров накануне уже сообщил брат президента парижан, Жоан Лапорта тоже назвал столицу Франции следующим местом работы Лео.

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