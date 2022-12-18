Селия Мария Куччиттини поздравила сына с главным трофеем в карьере прямо на поле.

Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, перестреляв Францию по пенальти. Долгожданный успех для Лионеля со сборной, эмоции среди аргентинцев зашкаливают.

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022

На поле выбежала в слезах счастья мать Месси. Капитан "альбиселестес" с искренней улыбкой встретил маму и надолго повис в объятиях.

Месси отличился дублем в финале ЧМ-2022 и стал лучшим игроком турнира. Это второй трофей для Лео в сборной – раньше он выигрывал Копа Америка-2021.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти