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Месси против Абидаля: игроки Барселоны стали на сторону аргентинца

18:46 299 Читати українською
Месси против Абидаля: игроки Барселоны стали на сторону аргентинца
Месси, Суарес и Гризманн / Фото ФК Барселона

Технический секретарь Барселоны Эрик Абидаль пока остается в меньшинстве в противостоянии с Лионелем Месси.

Игроки Барселоны обсудили между собой конфликт Месси и Абидаля и единодушно поддержали своего коллегу по футбольному полю, сообщает AS.

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Напомним, в недавнем интервью Абидаль заявил, что футболисты каталонского клуба частично виноваты в увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера Барсы, а определенные игроки недостаточно выкладывались на поле.

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Месси публично "поставил на место" техничного секретаря "блаугранас", напомнив, что каждый должен посетить за свои решения. Также аргентинец призвал Абидаля назвать имена тех, кто "халтурил" во время матчей и тренировок.

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