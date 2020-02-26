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Месси простым движением оставил в дураках двух защитников Наполи – момент дня в Лиге чемпионов

08:55 177 Читати українською
Месси простым движением оставил в дураках двух защитников Наполи – момент дня в Лиге чемпионов
Месси и Гризманн / Getty Images

Форвард Барселоны Лионель Месси запомнился эффективными индивидуальными действиями в матче 1/8 Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

Месси разгонял быструю атаку Барселоны, когда оказался в окружении Демме и Максимовича вблизи штрафной Наполи.

Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Аргентинец достаточно легко разобрался сразу с двумя игроками, просто подобрав мяч под себя. Именно этот обыгрыш избран моментом игрового дня по версии УЕФА.

Напомним, Наполи расписал ничью в домашнем поединке против Барселоны (1:1). Ответный матч запланирован на 18 марта.

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