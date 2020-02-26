Месси простым движением оставил в дураках двух защитников Наполи – момент дня в Лиге чемпионов

Форвард Барселоны Лионель Месси запомнился эффективными индивидуальными действиями в матче 1/8 Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

Месси разгонял быструю атаку Барселоны, когда оказался в окружении Демме и Максимовича вблизи штрафной Наполи.

Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Аргентинец достаточно легко разобрался сразу с двумя игроками, просто подобрав мяч под себя. Именно этот обыгрыш избран моментом игрового дня по версии УЕФА.

Напомним, Наполи расписал ничью в домашнем поединке против Барселоны (1:1). Ответный матч запланирован на 18 марта.

Наполи – Барселона: несправедливый результат, тактическая победа Гаттузо и провал Месси на территории Марадоны