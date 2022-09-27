Лионель Месси может пропустить матч против сборной Ямайки из-за простуды.

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси простудился и может пропустить товарищеский матч против сборной Ямайки. Об этом информирует TyC Sports.

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Матч между сборными Аргентины и Ямайки состоится в ночь со вторника на среду в Гаррисоне (Нью-Джерси, США).

Согласно источнику, если Месси всё-таки не сможет выйти на поле, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предоставит шанс проявить себя в стартовом составе нападающему Манчестер Сити Хулиану Альваресу.

Издание отмечает, что в этом матче Скалони намерен ротировать состав своей команды по сравнению с последним матчем против сборной Гондураса.

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