Команда Лионеля Скалони уже гарантировала себе участие в 1/4 финала турнира. Аргентина набрала шесть очков, обыграв Канаду (2:0) и Чили (1:0). "Абиселесте" должны сыграть еще с Перу на групповом этапе. Эту встречу пропустит Лионель Месси.

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Как сообщает журналист Гастон Эдуль, 37-летний форвард Интер Майами сегодня должен пройти медицинское обследование. В матче с Чили Месси получил мышечное повреждение. Ожидается, что игрок в любом случае пропустит матч против перуанцев, чтобы лучше подготовиться к четвертьфиналу.

Напомним, что за два тура группового этапа Лионель Месси записал в свой актив одну результативную передачу.

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