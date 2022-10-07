У ПСЖ есть ощутимые кадровые потери перед поединком чемпионата Франции.

Лионель Месси даже не поехал с командой на гостевой матч против Реймса, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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У 35-летнего аргентинца возникли незначительные проблемы икроножной мышцы, поэтому его решили поберечь. Мбаппе также не тренировался несколько дней из-за простуды, но успел восстановиться. Чемпион мира отправился на выезд, хотя его могут и не выпустить на поле. В лазарете ПСЖ остаются Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш и Ренату Санчеш.

Добавим, что команда Кристофа Гальтье возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, а Реймс плетется в зоне вылета.

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