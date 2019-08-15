Месси пропустит 1 тур Ла Лиги

Барселона опубликовала заявку на матч 1 тура Ла Лиги против Атлетика.

Барселона в своем Twitter опубликовала заявку на матч 1 тура Ла Лиги против Атлетика Бильбао. Лидер команды Лионель Месси пропустит игру против басков, поскольку не смог восстановиться после травмы.

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Об отсутствии аргентинца также лично сообщил главный тренер "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

Зато, в список попал новичок команды Антуан Гризманн. Также присутствует Филиппе Коутиньо, которого стремятся продать в другой клуб.