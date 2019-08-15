toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АЗ - МАРИУПОЛЬ

Месси пропустит 1 тур Ла Лиги

22:16 41 Читати українською
Месси пропустит 1 тур Ла Лиги
Лионель Месси / ФК Барселона

Барселона опубликовала заявку на матч 1 тура Ла Лиги против Атлетика.

 

Барселона в своем Twitter опубликовала заявку на матч 1 тура Ла Лиги против Атлетика Бильбао. Лидер команды Лионель Месси пропустит игру против басков, поскольку не смог восстановиться после травмы.

Месси, Роналду и ван Дейк – претенденты на награду игрока сезона 2018/19 от УЕФА

Об отсутствии аргентинца также лично сообщил главный тренер "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

Зато, в список попал новичок команды Антуан Гризманн. Также присутствует Филиппе Коутиньо, которого стремятся продать в другой клуб.

blog_ava
"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ
09:00
1526
Теги
Атлетик - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
19
мин
Атлетик
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук