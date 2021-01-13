Нападающий Барселоны Лионель Месси может пропустить полуфинал Суперкубка Испании против Реал Сосьедада.

Аргентинец отсутствовал на предматчевой тренировке Барселоны из-за повреждения двуглавой мышцы бедра левой ноги.

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Наставник Барселоны Рональд Куман на пресс-конференции отметил проблемы Месси после матча с Гранадой, сообщает AS. Тренер может поберечь свою главную звезду и выпустить вместо Лео Тринкау или Брейтуэйта.

К слову, Месси провел 21 матч в составе Барселоны в текущем сезоне, записав в свой актив 14 голов и 6 ассистов.

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