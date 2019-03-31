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Месси пропустил тренировку Барселоны из-за травмы

22:01 53 Читати українською
Месси пропустил тренировку Барселоны из-за травмы
Лионель Месси / соцсети

Форвард Барселоны Лионель Месси не участвовал в тренировке команды.

Месси пропустил тренировку Барселоны, сообщает AS. У форварда проблемы с пахом, из-за чего он не играл в спарринге сборной Аргентины против Марокко.

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Эта проблема беспокоит аргентинца еще с декабря. Также у него ушиб правой ноги, который он получил во время тренировки. Таким образом, Лионель занимался в тренажерном зале.

Именно Месси блестящим ударом со штрафного открыл счет в тяжелом матче с Эспаньолом (2:0) в рамках 29 тура Ла Лиги.

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Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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