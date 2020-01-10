Месси прокомментировал вылет Барселоны из Суперкубка Испании – аргентинец стал на защиту Вальверде

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился мыслями относительно исхода полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико (2:3).

"Нам нужно усовершенствовать многие вещи, и мы это осознаем, но сегодня мы были в шаге, чтобы избежать поражения.

Барселона – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мы осознаем, что не играем так, как хотелось бы, так, как мы можем. В этом году мы постараемся продолжать путь так, как сегодня, но не будем делать детских ошибок, которые мы допустили. Когда команда проигрывает и не достигает целей, это нормально, что люди начинают говорить о тренере. Мы должны быть сплоченными, чем когда-либо, быть сильной командой и двигаться вперед.

Да, мы уверены в своем тренере, все еще работаем и стараемся усовершенствоваться. Сейчас у нас будет больше дней, чтобы подготовиться к следующей игре и подумать о втором круге Примеры, который у нас впереди. Мы первые в лиге, хотя не все игры были хорошими. Мы будем стараться совершенствовать свою игру, чтобы не отставать", – приводит слова Месси Marca.

Барселона – Атлетико: (не)справедливая победа "матрасников", классическое фиаско имени Вальверде и провальный арбитраж