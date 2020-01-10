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Месси прокомментировал вылет Барселоны из Суперкубка Испании – аргентинец стал на защиту Вальверде

10 января 09:36 553 Читати українською
Месси прокомментировал вылет Барселоны из Суперкубка Испании – аргентинец стал на защиту Вальверде
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился мыслями относительно исхода полуфинала Суперкубка Испании против Атлетико (2:3).

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Нам нужно усовершенствовать многие вещи, и мы это осознаем, но сегодня мы были в шаге, чтобы избежать поражения.

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Мы осознаем, что не играем так, как хотелось бы, так, как мы можем. В этом году мы постараемся продолжать путь так, как сегодня, но не будем делать детских ошибок, которые мы допустили. Когда команда проигрывает и не достигает целей, это нормально, что люди начинают говорить о тренере. Мы должны быть сплоченными, чем когда-либо, быть сильной командой и двигаться вперед.

Да, мы уверены в своем тренере, все еще работаем и стараемся усовершенствоваться. Сейчас у нас будет больше дней, чтобы подготовиться к следующей игре и подумать о втором круге Примеры, который у нас впереди. Мы первые в лиге, хотя не все игры были хорошими. Мы будем стараться совершенствовать свою игру, чтобы не отставать", – приводит слова Месси Marca.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Суперкубок Испании Барселона - Атлетико
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