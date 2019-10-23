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Месси продолжил рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая длится 15 лет

23 октября 23:26 111 Читати українською
Месси продолжил рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая длится 15 лет
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Лионель Месси продолжает переписывать историю Лиги чемпионов.

50’ Ян Боржил
 
Лионель Месси 3’
Питер Олайинка 57’
3’ Лионель Месси
50’ Ян Боржил
57’ Питер Олайинка

Барселона приехала в гости к пражской Славии в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Уже на 3-й минуте встречи Лионель Месси открыл счет, точно пробив в касание после паса Артура. Это уже 15-й розыгрыш Лиги чемпионов подряд, где звездный аргентинец отмечается голом и это абсолютный рекорд турнира.

Также Славия стала 33-м клубом, ворота которого поразил Лионель в ЛЧ, что тоже является рекордом. Правда, это достижение Месси делит с Криштиану Роналду и Раулем.

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Теги
Лига чемпионов Рекорды Славия Прага - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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