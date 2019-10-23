Месси продолжил рекордную результативную серию в Лиге чемпионов, которая длится 15 лет

Форвард Барселоны Лионель Месси продолжает переписывать историю Лиги чемпионов.

Барселона приехала в гости к пражской Славии в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Уже на 3-й минуте встречи Лионель Месси открыл счет, точно пробив в касание после паса Артура. Это уже 15-й розыгрыш Лиги чемпионов подряд, где звездный аргентинец отмечается голом и это абсолютный рекорд турнира.

Также Славия стала 33-м клубом, ворота которого поразил Лионель в ЛЧ, что тоже является рекордом. Правда, это достижение Месси делит с Криштиану Роналду и Раулем.

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