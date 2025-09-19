Лионеля Месси призывают повторить путь Дэвида Бекхэма и после завершения карьеры стать владельцем клуба МЛС. Как информирует Goal, американская лига стремится, чтобы восьмикратный обладатель "Золотого мяча" оставался частью бренда лиги еще много лет. В прессе даже появлялась информация, что аргентинец может продлить контракт с Интером Майами до 2028 года – тогда ему уже будет за 40.

Месси окончательно принял решение о новом контракте с Интером Майами

Сейчас Месси имеет 10% акций клуба из Флориды, однако его будущее после завершения карьеры пока не определено. Бывший голкипер сборной США Брэд Фридель в комментарии для источника отметил, что МЛС не может позволить себе потерять такого игрока.

"Я надеюсь с точки зрения МЛС и футбола в Америке, что он останется. Думаю, его уход стал бы большим ударом для лиги, большим ударом для развития МЛС перед домашним чемпионатом мира. В его показателях – голах и ассистах – все видно, он невероятно профессиональный. Это был бы серьезный удар, если бы он не подписал новый контракт", – сказал Фридель.

Он также подчеркнул роль Месси для медийности: "То, что заставляет любую профессиональную лигу работать, – это соглашения с телевидением. Когда у тебя есть такой игрок, как Лионель Месси, это очень помогает. Хотелось бы, чтобы он после завершения карьеры остался в МЛС в роли владельца или что-то вроде этого, чтобы и в дальнейшем развивать бренд".

Сам Месси и его семья чувствуют себя комфортно во Флориде. С 2023 года он живет в США, а новое соглашение с Интером Майами должно помочь ему подойти в оптимальной форме к чемпионату мира-2026, где Аргентина будет защищать титул.

Месси эффектно отомстил за вылет из Кубка лиг – аргентинец оформил гол + пас в матче и принес победу Интеру Майами