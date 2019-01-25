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Месси призвал не прекращать поиски Салы

25 января 18:19 254 Читати українською
Месси призвал не прекращать поиски Салы
Эмилиано Сала / Нант

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси попросил не прекращать поиски пропавшего Эмилиано Салы.

"Пока есть шансы, хоть какой-то намек на надежду, мы просим вас продолжать поиски Эмилиано. Я выражаю огромную поддержку его семье и друзьям. Молитесь за Салу", – написал Месси на своей страничке в Инстаграм.

Отец Салы не верит, что самолет с новичком Кардиффа мог бесследно исчезнуть

Напомним, что в четверг полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой. В своем официальном заявлении правоохранители сообщили, что шансы на выживание аргентинского нападающего и пилота крайне низкие. Поисковая операция продолжалась трое суток после того, как судно с новичком Кардиффа на борту исчезло с радаров поздно вечером 21 января.

Пилот самолета, которым летел Сала, не имел лицензии – друзья считали его сантехником

Эмилиано Сала на днях подписал контракт с Кардиффом, став рекордным приобретением в истории валлийского клуба. За 28-летнего аргентинца, которым когда-то интересовалось Динамо, выложили 15 млн фунтов.

Теги
Мир Лионель Месси Лионель Месси Эмилиано Сала Эмилиано Сала Футбольные авиакатастрофы
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