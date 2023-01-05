Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучшего футболиста по итогам 2022 года.

Победу с огромным отрывом одержал Лионель Месси – чемпион мира в составе сборной Аргентины. 35-летний нападающий ПСЖ набрал 275 зачетных очков, передает IFFHS.

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Второе место занял Килиан Мбаппе, у которого всего 35 баллов. Топ-3 замкнул Карим Бензема – обладатель "Золотого мяча-2022", пропустивший Мундиаль из-за травмы. Интересно, что в топ-5 нашлось место Эрлингу Холанду, который тоже не ездил на чемпионат мира.

Лучшие футболисты 2022 года по версии IFFHS

1. Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины) – 275 очков.

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) – 35 очков.

3. Карим Бензема (Реал Мадрид, сборная Франции) – 30 очков.

4. Лука Модрич (Реал Мадрид, сборная Хорватии) – 15 очков.

5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Боруссия Д, сборная Норвегии) – 5 очков.

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