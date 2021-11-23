"Аргентина выступила невероятно. Я смог достичь важной цели – одержать Кубок Америки. А теперь мы еще и прекрасно выполнили поставленную задачу – прошли на чемпионат мира.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Победа в Кубке Америки очень поможет на ЧМ, ведь команда работает увереннее. Мы знаем, что перед нами еще долгий путь, чтобы стать одним из претендентов на триумф. Но мы попытаемся сыграть как можно лучше, как это делаем в каждом матче.

Игра сборной Испании? Следил за их матчами, когда мог. Там заметен след руки Луиса Энрике. Кто бы не играл, есть четкие идеи, все работают командно. Это очень хороший коллектив, что они и показали в квалификации на Мундиаль ("Фурия Роха" тоже завоевала прямую путевку – прим.).

Финал ЧМ Испания – Аргентина? Я хотел бы. Как с Испанией, так и с любой другой сборной. Хочу оказаться в этом финале и добиться новой цели. Иллюзия и мечты всегда рядом", – цитирует Месси Marca .

Напомним, Мундиаль в Катаре начнется 21 ноября 2022 года и продлится до 18 декабря. Турнир впервые в истории состоится не летом.