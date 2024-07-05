Лионель Месси прокомментировал свою паненку в послематчевой серии пенальти четвертьфинала Копа Америка против Эквадора. Это едва не стоило Аргентине вылета из турнира.

“Я не чувствовал дискомфорта, но был определенный психологический страх. Я пытался избавиться от дискомфорта, боли, тренируясь постепенно. Я имел небольшой страх, но в конце концов почувствовал себя лучше и смог играть.

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Меня убедили исполнить пенальти именно паненкой. Я говорил об этом с нашими вратарями – Дибу, Рулли... Я не тренировался, но разговаривал с ними. Я уже делал несколько таких ударов, и вратарь летел в сторону. Фактически вратарь Эквадора также полетел в сторону. Я коснулся мяча, а он полетел выше. Я был очень зол.

Дибу Мартинес в такие моменты всегда рядом и становится великим. У нас было много веры в пенальти. Дибу перед игрой даже шутил с нами, чтобы мы были спокойны, если будут пенальти. Он всегда сохраняет холодную голову", – приводит слова Месси Marca.

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