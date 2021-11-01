Лионель Месси, главная звезда "альбиселесте", рассказал о своих ожиданиях от Мундиаля 2022 года и планах после него.

"Я очень вдохновлен и хочу добиться больших успехов. Мы выиграли Кубок Америки после стольких попыток, очень долго были близки к победе. После этого ожидания от будущего большие. Сегодня у нас все хорошо.

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Мы должны быть одними из главных претендентов на победу. Пока мы ими не являемся, ведь есть команды лучше. Мы на верном пути, у нас хорошая динамика и атмосфера. Победы очень помогают, благодаря им еще будем расти.

Буду ли завершать карьеру в сборной после ЧМ? Нет, не думаю. Не думаю. После всего, что со мной происходило, я двигаюсь от дня ко дню, из года в год. Я не знаю, что произойдет на чемпионате мира и после него. Я не думаю об этом. Что произойдет, то произойдет", – цитирует Лионеля Diario Sport .

У Месси и Ко хорошие шансы выйти на Мундиаль в Катаре – команда располагается на второй строчке турнирной таблицы квалификации Южной Америки.

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