Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как готовился к исполнению пенальти против голкипера Хорватии Доминика Ливаковича в полуфинале ЧМ-2022.

"Я изучал технику хорватского голкипера из Херонимо Рульи и с Эмилиано Мартинесом. Мы говорили о том, как он долго ждет, когда игрок ударит по мячу, прежде чем среагировать. Лучше всего было удивить и пробить сразу вместо того, чтобы смотреть на него и выдерживать паузу.

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Когда ты ждешь момента в течение длительного времени, то трудно принять правильное решение. Поэтому я был полон решимости выполнить удар именно так, как в конце концов и сделал это", – цитирует Месси MailSport со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, Доминик Ливакович на ЧМ-2022 поразил своим умением отбивать пенальти, выиграв для Хорватии послематчевые серии против Японии и Бразилии. В полуфинале турнира Месси все же сумел переиграть голкипера с 11-метровой отметки, положив начало разгромной победе Аргентины.

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