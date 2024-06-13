"Я говорил с Маскерано, и правда заключается в том, что мы оба сразу поняли ситуацию. Это трудное время, потому что начинается Копа Америка (с 20 июня по 14 июля, прим. ред.), и меня не будет в Интер Майами два или три месяца подряд.

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Прежде всего, в своем возрасте (36 лет) я тоже не способен играть везде, поэтому приходится тщательно выбирать моменты. Играть два турнира подряд – это было бы слишком", – цитирует аргентинского нападающего Le Figaro.

Напомним, что на Олимпийских играх сборная Украины сыграет в одной группе с Аргентиной. Команда Ротаня сойдется со звездными соперниками в последнем туре 30 июля в Лионе. Другие конкуренты по группе – Марокко и Ирак.

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