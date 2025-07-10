В ночь на 10 июля в МЛС состоялись очередные матчи. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами – 1:2

Голы: Хиль, 80, – Месси, 27, 38

Лос-Анджелес – Колорадо – 3:0

Голы: Буанга, 42 (пен), Ордаз, 48, Дилросюн, 59

Интер Майами хочет подписать "охранника Месси"

Интер Майами после Клубного ЧМ-2025 в национальном чемпионате дважды победил. Месси снова стал героем встречи. Аргентинец оформил дубль менее чем за 10 минут, принеся своей команде три очка. Нью-Ингленд отыграл один мяч, но спастись от поражения не сумел.

Стоит отметить, что для Лионеля Месси это четвертый дубль подряд в МЛС. Это рекорд в американском турнире.

Лос-Анджелес разобрался без проблем с Колорадо. Буанга под конец первого тайма открыл счет с пенальти. После перерыва Ордаз и Дилросюн записали в свой актив по голу. Относительно Артема Смолякова, то защитнику досталось 15 минут игрового времени.