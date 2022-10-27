Лионель Месси попал в номинации "Лучший игрок недели" и "Лучший гол". Звезда ПСЖ оформил 2+2 в матче против Маккаби Хайфа (7:2). УЕФА отметил первый мяч Лео, который он забил ударом шведой.

На звание игрока недели также претендуют Джованни Симеоне (Наполи), Мехди Тареми (Порту) и Рафа Силва (Бенфика) – все они отличились дублями в 5 туре ЛЧ. Конкурентами Месси за гол недели являются Кай Хаверц (Челси), Маттео Гендузи (Марсель) и все тот же Рафа Силва.

Напомним, 1-2 ноября состоится следующий тур, который подытожит групповой этап нынешнего сезона ЛЧ.

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