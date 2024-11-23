Руководители "кулес" готовятся отпраздновать в конце ноября 125-летие клуба. Бывшим звездам Барселоны разослали приглашения на праздничный вечер.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Лео Месси не будет присутствовать на вечеринке. Аргентинец получил приглашение 15 дней назад, но из-за определенных обязательств не сможет посетить Каталонию. Стоит заметить, что после ухода из Барселоны нападающий не имел общих фото с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Месси выступал за Барселону с 2005 по 2021 годы. В составе "кулес" Лео добыл 10 титулов чемпиона Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и восемь раз Суперкубок, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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