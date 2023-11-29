Месси покинул Барселону летом 2021 года и раздумывал над местом продолжения карьеры. Как информирует известный футбольный журналист и писатель Марти Перарнау в своей новой книге "Боже, храни Пепа", за год до этого, в 2020 году, аргентинский форвард хотел продолжить свои выступления под руководством Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, однако каталонский наставник убедил Месси в том, что Манчестер будет не самым идеальным местом для жизни его семьи.

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"Здесь постоянно идёт дождь", – сказал Лионелю Гвардиола. В конце концов после нескольких часов обсуждения двое мужчин решили не оформлять сотрудничество. Через год Месси покинул Барселону и подписал контракт с ПСЖ, в котором, по собственному признанию, не был счастлив. Сейчас Месси защищает цвета Интера Майами.

Каталонский журналист Перарнау написал третью книгу о Гвардиоле, которая на днях вышла в Испании и Англии. Ранее он написал книги "Герр Пеп" ("Пеп: конфиденциально) и "Эволюция Гвардиолы".

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