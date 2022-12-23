Во время финальной церемонии награждения эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани набросил на плечи капитана сборной Аргентины черный бишт – традиционный арабский плащ, который мужчины носят поверх туники. Этот подарок очень заинтересовал Ахмеда Аль Барвани, юриста и бывшего члена парламента Омана.

"От имени султаната Оман поздравляю вас с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года… Этот арабский бишт – символ благородства и мудрости. Я предлагаю вам 1 миллион долларов в обмен на этот бишт", – написал Аль Барвани в Twitter. Позднее он объяснил, почему так высоко оценивает сувенир Месси.

Воин или король? Месси поднял кубок мира в уникальном плаще – подарок с глубоким символизмом

"Я был на стадионе и смотрел вживую момент, когда эмир Катара дал Месси бишт. Этот момент показал миру, что мы здесь. Это наша культура, пожалуйста, хорошо запомните это. Бишт – это символ многих вещей, включая мудрость, отвагу, честность, щедрость и искренность. И самое главное – он говорит о том, кто мы.

Если мне удастся договориться с господином Месси, то этот бишт никто не будет носить просто так. Его будут показывать народу, чтобы отметить этот момент гордости, помочь нам пережить его еще раз. А также напомнить нам, что мы можем сделать все", – заявил Аль Барвани в комментарии The National.

У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой