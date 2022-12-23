Месси предлагают миллион долларов за трофей из финала ЧМ-2022 – он должен оставаться на Востоке
Лионель Месси может неплохо нажиться благодаря "сувениру" из катарского Мундиаля.
Во время финальной церемонии награждения эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани набросил на плечи капитана сборной Аргентины черный бишт – традиционный арабский плащ, который мужчины носят поверх туники. Этот подарок очень заинтересовал Ахмеда Аль Барвани, юриста и бывшего члена парламента Омана.
"От имени султаната Оман поздравляю вас с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре 2022 года… Этот арабский бишт – символ благородства и мудрости. Я предлагаю вам 1 миллион долларов в обмен на этот бишт", – написал Аль Барвани в Twitter. Позднее он объяснил, почему так высоко оценивает сувенир Месси.
Воин или король? Месси поднял кубок мира в уникальном плаще – подарок с глубоким символизмом
"Я был на стадионе и смотрел вживую момент, когда эмир Катара дал Месси бишт. Этот момент показал миру, что мы здесь. Это наша культура, пожалуйста, хорошо запомните это. Бишт – это символ многих вещей, включая мудрость, отвагу, честность, щедрость и искренность. И самое главное – он говорит о том, кто мы.
Если мне удастся договориться с господином Месси, то этот бишт никто не будет носить просто так. Его будут показывать народу, чтобы отметить этот момент гордости, помочь нам пережить его еще раз. А также напомнить нам, что мы можем сделать все", – заявил Аль Барвани в комментарии The National.
У Месси и Барселоны нет шансов: 600 миллионов евро и неожиданный "трансферный бан" покончили с мечтой