Антонелла Рокуццо, жена нападающего Барселоны Лионеля Месси, заботится о стиле семьи даже в сочельник.

Лионель Месси с супругой и тремя сыновьями решили отвлечься от всех слухов вокруг будущего форварда Барсы и провести вместе рождественский вечер.

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Антонелла Рокуццо одела семью в красные пижамы от известного бренда и опубликовала фото в Instagram. "Желаем вам праздника, полного любви и здоровья. С Рождеством", – подписала фотографию очаровательная жена аргентинца.

Напомним, летом Месси хотел покинуть Барселону, но руководство клуба его не отпустило, что превратилось в публичный конфликт.

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