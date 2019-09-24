Месси пожаловался на усталость и тяжесть после травмы

Нападающий Барселоны Лионель Месси пока не доволен своей формой после восстановления от травмы.

"Я не играл два месяца и это заметно. Я чувствую усталость, тяжесть и недостаток игрового ритма.

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Мы плохо начали сезон, с трудом строим игру и создаем моменты. Это только начало, но нам уже сейчас нужно исправляться. Времени больше нет, мы знаем об этом. Это работа для всей команды. Не сомневаюсь, что мы будем играть лучше", – приводит слова Месси Marca.

К слову, аргентинец успел выйти на замену в двух матчах Барселоны в этом сезоне, однако не смог отличиться результативными действиями – ничья 0:0 против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов и поражение 0:2 в игре чемпионата против Гранады.

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