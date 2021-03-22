6-кратный обладатель "Золотого мяча" на выходных забил свой 467-й мяч в Примере, сообщает официальный сайт клуба.

Месси стал единоличным рекордсменом Барселоны по количеству проведенных матчей

Этот результат позволил Месси сравниться с легендарным Пеле. Король футбола с таким же показателем голов завершил выступления в бразильском высшем дивизионе. Кроме того, лидер "блаугранас" теперь делит статус лучшего бомбардира ведущих чемпионатов планеты.

В частности, он опережает лучшего английского голеадора Джимми Гривза (357 мячей), культового немца Герда Мюллера (365), топ-бомбардира Серии А Сильвио Пиолу (274) и рекордсмена чемпионата Франции Делио Онниса (299).

К слову, недавно Криштиану Роналду получил подарок от Ювентуса по случаю падения другого исторического рекорда Пеле.

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