Накануне состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором Аргентина минимально обыграла Парагвай. Для Месси это была 147-я игра за национальную команду. Таким образом, он повторил рекорд Маскерано по количеству матчей в сборной.

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Бывший партнер Лео как в Барселоне, так и в сборной, оперативно поздравил Месси и всю команду. Между прочим, Аргентина обеспечила себе выход в четвертьфинал нынешнего Копа Америка.

"Поздравляю Лео с достижением рекорда в сборной Аргентины. Нет никого лучше, чтобы продолжать быть легендой и игроком с наибольшим количеством матчей в нашей национальной сборной. Поздравляю всю команду с победой, и пусть их будет еще много!" – написал Маскерано в своем Твиттере.