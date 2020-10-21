Аргентинец забил Ференцварошу и продолжил свою голевую серию в Лиге чемпионов до 16 сезонов, информирует MisterChip.

Барселона – Ференцварош: Харатин отличился дебютным голом в Лиге чемпионов

Ранее единоличным рекордсменом был легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз. Свой первый мяч в Лиге чемпионов Месси забил 2 ноября 2005 года в матче против Панатинаикоса (5:0). Всего в его активе 143 поединка и 115 голов в главном клубном турнире Европы.

Напомним, в следующем туре ЛЧ Барселона поедет в гости к Ювентусу, а Ференцварош Сергея Реброва будет принимать Динамо.

Барселона в меньшинстве разгромила Ференцварош – Харатин забил гол, Зубков организовал пенальти