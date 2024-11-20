"Альбиселесте" переиграла команду Перу (1:0) в игре квалификации ЧМ-2026. Победный мяч на 53-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Лионеля Месси.

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Для восьмикратного обладателя "Золотого мяча" ассист стал 58-м в футболке сборной Аргентины. Он сравнялся по этому показателю с легендой США Лэндоном Донованом, который также оформил 58-м результативных передач.

Помимо Месси, очередное свершение покорилось и автору забитого мяча Лаутаро Мартинесу. Нападающий Интера (70 игр и 32 гола за сборную) догнал Диего Марадону по количеству голов в составе национальной команды. Они делят 5 место среди лучших бомбардиров в истории аргентинской сборной. Выше идут Лионель Месси (112 голов), Габриэль Батистута (54), Серхио Агуэро (42) и Эрнан Креспо (35).

Отметим, что по данным некоторых других источников, у Марадоны 34 мяча в 91 матче за сборную – в таком случае ему засчитываются голы в матчах аргентинцев против сборной мира в 1979 году и сборной ирландской лиги в 1980-м.

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