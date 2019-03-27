Месси вернулся в общую группу Барселоны после травмы

Форвард "блаугранас" Лионель Месси залечил травму и возобновил тренировки в общей группе каталонской команды.

На сегодняшней тренировке "сине-гранатовых" аргентинец был в общей группе Барселоны, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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Лионель работал вместе с одноклубниками, которые вернулись из расположения своих национальных команд. К слову, Луис Суарес продолжает восстановление от повреждения и провел лишь часть тренировки с командой.

Напомним, Месси получил травму паха. Накануне Месси принял участие в матче Аргентины против Венесуэлы (1:3). Этот поединок стал первым для звездного форварда в составе сборной после ЧМ-2018.

В субботу, 30 марта Барселона сыграет каталонском дерби с Эспаньолом.

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