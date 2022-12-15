Аргентина обыграла Хорватию и вышла в финал чемпионата мира. У южноамериканцев на день больше отдыха перед решающим матчем, чем у Франции, поэтому Лионель Скалони дал футболистам один выходной, сообщает журналист Густаво Ярроч.

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Большинство футболистов покинули расположение сборной, встретившись с друзьями и родными. А вот Месси решил пригласить семью прямо в тренировочный лагерь Аргентины. Кроме жены и детей, к Лео пришли еще дюжина родных.

Месси поделился фотографией с гостями в соцсетях, добавив эмоджи сердечка.

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