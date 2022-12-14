Бенхамин и Серхио Агуэро / Фото из соцсетей

Вчера аргентинцы одолели сборную Хорватии (3:0) и стали первыми финалистами ЧМ-2022. После финального свистка бывший нападающий "альбиселесте" Серхио Агуэро выскочил на поле, чтобы поздравить товарищей.

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На трибунах также находился 12-летний сын Куна, которого зовут Бенхамин, информирует TyC Sport. Паренек успел крикнуть папе свои просьбы относительно сувениров: "Принеси мне футболку Энцо Фернандеса и шорты Месси". Агуэро исполнил обе прихоти сына, который потом радостно фотографировался с грязной амуницией Лео.

Бенхамин может похвастаться выдающейся семьей – отец Серхио Агуэро, крестный Лионель Месси и дедушка Диего Марадона. Правда, Кун и Джанина Марадона давно развелись.

На ЧМ-2022 сборной Аргентины остался один шаг. Финал состоится 18 декабря, а сегодня в матче Франция – Марокко определится соперник "альбиселесте".

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