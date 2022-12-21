С кем капитан сборной Аргентины только не разделял едва ли не главную радость своей жизни. Однако вирусными стали кадры с женщиной.

Сразу после финала сетью начало гулять видео, на котором женщина выбежала прямо на поле и бросилась обнимать Месси. Лео сразу же надолго завис в объятиях.

Месси опубликовал фото с Кубком мира в постели – вирусные кадры

Многие люди и СМИ подумали, что это мама футболиста Селия Мария Куччиттини. Женщина действительно была похожа на нее, но это не она. Mundo Deportivo сообщает, что главной героиней момента стала Антония Фариас, кухарка "альбиселесте".

42-летняя аргентинка готовит для национальной команды последние десять лет и сопровождает команду в каждой поездке. В Катар на чемпионат мира Фариас тоже отправилась. И не прогадала, потому что стала соучастницей наибольшего успеха Аргентины в XXI веке.

Кухня меняет мир.

Объятия Антонии Фариас, повара сборной Аргентины, с Лео Месси. pic.twitter.com/Is3zyqJwcf — Подкаст LA PICAETA (@la_picaeta) 20 декабря 2022 г.

Напомним, Лионель Месси отличился дублем в финале ЧМ-2022 и стал лучшим игроком турнира. Это второй трофей для него в сборной, ведь раньше он выигрывал Копа Америка-2021.