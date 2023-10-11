Месси поразил на тренировке суперточным ударом – видео невероятных навыков Лео
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси демонстрирует свою фантастическую технику.
Форвард Интер Майами присоединился к расположению национальной команды. Лионель Месси активно тренируется с партнерами и демонстрирует им свои невероятные способности.
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Аргентинец выполнял упражнение на точность. Месси нанес удар по мячу, который ровненько покатился к отметке и остановился точно там, где и нужно было.
Напомним, что сборная Аргентины проведет в международную паузу два матча в квалификации к чемпионату мира 2026 года. "Альбиселесте" сыграют 13 октября против Парагвая, а через пять дней встретятся с Перу.
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