Форвард Интер Майами присоединился к расположению национальной команды. Лионель Месси активно тренируется с партнерами и демонстрирует им свои невероятные способности.

Месси снова зовут в Саудовскую Аравию – аргентинцу сделают новое предложение

Аргентинец выполнял упражнение на точность. Месси нанес удар по мячу, который ровненько покатился к отметке и остановился точно там, где и нужно было.

Напомним, что сборная Аргентины проведет в международную паузу два матча в квалификации к чемпионату мира 2026 года. "Альбиселесте" сыграют 13 октября против Парагвая, а через пять дней встретятся с Перу.

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