Месси попросил футболку у кипера Эльче после двух забитых мячей в его ворота
Эдгар Бадия, выступающий за скромный Эльче, получил то, о чем мечтают миллионы людей во всем мире – футболку Лионеля Месси.
После финального свистка арбитра перенесенного поединка 1 тура Барселона – Эльче (3: 0) Лео, который оформил дубль, подошел к Эдгару Бадии и предложил обменяться футболками.
Дубль Месси в видеообзоре поединке Барселона – Эльче – 3:0
29-летний вратарь явно не ожидал такого поступка от знаменитого аргентинца. Бадия откровенно удивился, но отдал Месси свою футболку, зато теперь в его коллекции будет экипировка "сине-гранатовых" с десяткой на спине.
Заметим, после 24-х туров Барса занимает 3 место в Ла Лиге. Отставание от Атлетико составляет 5 очков, но мадридцы сыграли на матч меньше. Лионель Месси возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании. Аргентинец забил 18 голов – у Луиса Суареса на два меньше.
Барселона разгромила Эльче – Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги