Эдгар Бадия, выступающий за скромный Эльче, получил то, о чем мечтают миллионы людей во всем мире – футболку Лионеля Месси.

После финального свистка арбитра перенесенного поединка 1 тура Барселона – Эльче (3: 0) Лео, который оформил дубль, подошел к Эдгару Бадии и предложил обменяться футболками.

Дубль Месси в видеообзоре поединке Барселона – Эльче – 3:0

29-летний вратарь явно не ожидал такого поступка от знаменитого аргентинца. Бадия откровенно удивился, но отдал Месси свою футболку, зато теперь в его коллекции будет экипировка "сине-гранатовых" с десяткой на спине.

Заметим, после 24-х туров Барса занимает 3 место в Ла Лиге. Отставание от Атлетико составляет 5 очков, но мадридцы сыграли на матч меньше. Лионель Месси возглавляет список бомбардиров чемпионата Испании. Аргентинец забил 18 голов – у Луиса Суареса на два меньше.

Барселона разгромила Эльче – Месси вырвался в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги

It's Messi, But He Also Wants Your Shirt



Elche Goalkeeper @edgarbadia was Surprised When Messi Asked For His Shirt #Messi #FCBarcelona #BarcaElche pic.twitter.com/AsfjPIphof — Zara| Messi FC (@Leomessixprime) February 25, 2021