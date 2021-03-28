"Отношения с Месси замечательные. Лео много со мной разговаривает, объясняет некоторые вещи, которые раньше я не замечал. Он заботился обо мне с первого момента, подбадривал меня, помогал.

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Он невероятный. Другого такого футболиста мы уже не увидим. Я не знаю, что он будет делать дальше, но я хотел бы как можно дольше играть вместе с ним", – цитирует Пьянича Mundo Deportivo.

Барселона летом приобрела 30-летнего боснийца у Юве за 60 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Миралем провел 17 матчей.

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