Стало известно, как нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси отдал свои голоса в номинации за лучшего молодого игрока мира в 2021 году.

Привязанность к Барселоне Лионеля Месси не исчезла и после ухода из каталонского клуба – аргентинец поставил на первое место Педри, с которым успел поиграть в течение сезона 2020/21 в составе Барселоны, сообщает Sport.es.

Педри стал лучшим молодым игроком года

Второе место Лео отдал своему нынешнему одноклубнику в ПСЖ Нуну Мендешу. Третья же позиция досталась звездочке Борусии Д Джуду Беллингему.

Напомним, в прошлом году награду не вручали, а в 2019 году лучшим молодым игроком по версии France Football стал Маттейс Де Лигт.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси