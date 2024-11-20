В Южной Америке состоялись еще четыре матча 12-го тура квалификации к ЧМ-2026. Результаты и обзоры поединков смотрите на "Футбол 24".

Колумбия – Эквадор – 0:1

Гол: Валенсия, 7

Удаление: Инкапие, 34 (прямая красная)

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Мартинес, 55

Бразилия – Уругвай – 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Чили – Венесуэла – 4:2

Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (авт.), Сепеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирес, 22

Уругвай вырвал драматическую победу над Колумбией и вытеснил Бразилию из топ-3 в квалификации на ЧМ-2026

Колумбия дома неожиданно уступила Эквадору, хотя играла большую часть матча в численном большинстве. Единственный мяч, забитый гостями еще до удаления, оказался решающим в этой напряженной встрече. А вот Аргентина минимально обыграла Перу. Победный гол был забит на 55-й минуте: Месси записал в свой актив ассист, помог партнерам обеспечить три очка.

Чили и Венесуэла устроили настоящее шоу, завершив игру со счетом 4:2. Уже в первом тайме соперники обменялись пятью голами, а после перерыва Сепеда оформил дубль, поставив точку в противостоянии. Бразилия и Уругвай разошлись боевой ничьей 1:1. Первым отличился Вальверде сразу после перерыва, однако Жерсон ответил на 62-й минуте, спасая "селесао" от поражения.