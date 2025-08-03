Интер Майами обыграл мексиканский клуб Некакса во втором туре североамериканского Кубка Лиг. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Лиг, второй тур

Интер Майами – Некакса – 2:2

Голы: Сеговия, 12, Альба, 90+2 – Бадалони, 33, Монреаль, 81

Удаления: Фалкон, 17 – Кальдерон, 60

Серия пенальти: 5:4

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Матч начался неудачно для Интера Майами. Уже на 11-й минуте поле покинул Лионель Месси, После игры главный тренер хозяев рассказал о проблемах аргентинца с задней поверхностью бедра. А еще через несколько минут Майами оказался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Максимилиано Фалькон. Несмотря на проблемное начало, Интер Майами смог забить первым, Сеговия отметился голом сразу после травмы Месси. На 33-й минуте Некакса сравняла счет и в итоге первый тайм завершился вничью.

После перерыва составы команд выровнялись из-за двух желтых карточек Кальдерона, однако это не помешало Некаксе выйти вперед на 81-й минуте игры. Интер Майами спасся от поражения в конце основного времени – Жорди Альба головой замкнул подачу со штрафного. Судьбу матча решила серия пенальти, в которой более точными были игроки Интера – 5:4.

Стоит отметить, что звездный новичок Майами Родриго де Пауль в матче против Некаксы отметился двумя результативными передачами. В следующем матче, который состоится 7 августа клуб Месси и компании будет принимать дома Пумас УНАМ.