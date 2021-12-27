Барселоне придется обойтись без Лионеля Месси в поединке 16 тура Примеры против Эйбара.

Аргентинцу позволили отпраздновать Рождество на родине, поэтому он должен отбыть изоляцию, сообщает Marca.

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Все игроки Барселоны имели 4 дня выходных, но сегодня уже возобновили тренировки. Месси начнет работу позже партнеров и пропустит поединок против Эйбара, который состоится 29 декабря и подытожит 2020 год для "блаугранас".

Сейчас Барселона расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидера (Атлетико) на 8 очков.

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