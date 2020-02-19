Месси получил предложение от Лос-Анджелес Гэлакси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может сменить чемпионат и переехать на другой континент.

Лос-Анджелес Гэлакси проявляет интерес к аргентинскому форварду каталонской Барселоны Лионелю Месси, сообщает официальный сайт MLS со ссылкой на Radio Continental.

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Представители американского клуба уже провели предварительные переговоры с отцом шестикратного обладателя "Золотого мяча". Лос-Анджелес Гэлакси планирует подписать аргентинца, чтобы усилить позицию форварда, которая стала вакантной после ухода в Милан шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Напомним, недавно каталонскую Барселону всколыхнул серьезный скандал: после увольнения тренера Эрнесто Вальверде спортивный директор "блаугранас" Эрик Абидаль намекнул, что наставник покинул свой пост с подачи некоторых игроков. Лионель Месси обвинил Абидаля во лжи и потребовал конкретных имен. Конфликт сразу же породил слухи об уходе из команды аргентинца, за которым выстроилась очередь из топ-клубов (ПСЖ, Интер, Ювентус, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити).

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